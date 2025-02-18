Bolu’da gece şartlarında traktör ve römorkunun görünür olmasının muhtemel kazaların önlenmesi için 24 köyde 552 kişiye eğitim verildi.

Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri eğitimlerine devam ediyor. Mudurnu’da özellikle gece saatlerinde traktör ve römorkunun görünür olmasının muhtemel kazaların önlenmesinde öneminin olduğu vurgulandı. Traktörde tepe lambasının aktif kullanılması ve römorkun arka kısmında üçgen reflektörün olması için vatandaşlara uyarı yapıldı. Son 1 yılda Mudurnu ilçesine bağlı toplam 24 köyde 552 kişiye eğitim verildi.