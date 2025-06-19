Sağlık Bakanlığı tarafından yurt genelinde başlatılan ’Sağlıklı Hayat (SAHA) Akademisi’ programı istikametinde düzenlenen eğitimler; bölge muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Kayseri’de yürütülen eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede, Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Medine ve Kızıklı Sağlıklı Hayat Merkezlerinde düzenlenen eğitim programı, bölge muhtarlarının katılımıyla başarıyla gerçekleştirildi. Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesini amaçlayan program kapsamında muhtarlara; uzman doktor, psikolog, sosyal çalışmacı ve diyetisyenler tarafından katılımcılara bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi, sağlıklı beslenme, bağımlılıkla mücadele, fiziksel aktivitenin önemi ve ruh sağlığı gibi konularda çeşitli bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitim sonunda akademi sürecini başarıyla tamamlayarak ’SAHA Elçisi’ unvanını almaya hak kazanan muhtarlara sertifikaları, Kocasinan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özlem Ulutabanca tarafından teslim edildi.