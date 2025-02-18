Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında düşeceği açıkladı.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 19 Şubat Çarşamba gününden itibaren, Muğla bölgesinde sıcaklıkların hissedilir derecede (8 ila 12 derece) azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgârlarla birlikte, Çarşamba gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ayrıca söz konusu periyotta bölgemizin iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışlarının görüleceği tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. Bazı illerimizde önümüzdeki bir haftalık periyotta gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklığı -6 derece dolayında olması bekleniyor" denildi.