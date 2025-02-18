Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi ve Antalya Aile Hekimleri Derneği iş birliği ile, derneğe bağlı Antalya merkez ve ilçelerde görev yapan aile hekimlerine sıkça karşılaştıkları konularla ilgili Medstar Antalya Hastanesi doktorları tarafından eğitim paneli düzenlendi.

15 Şubat Cumartesi günü düzenlenen panelde aile hekimlerinin uzmanlık gerektiren konularda duyulan ihtiyacı gidermek için farklı uzmanlıklarda doktorlar konuşmalarıyla yer aldı.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mesut Çaynak "Obezite tanı ve tedavisi", Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Barış Özcan "Meme kanseri tarama, teşhis ve tedavisi", Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatih Dinçer "HPV ve kadın kanserlerinin tanı ve tedavisi", Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Levent Tök "Birinci basamağa yönelik göz hastalıkları", Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülnar Aliyeva "Çocuklarda alerjik hastalıklar ve immün yetmezlik" ve Endokrinoloji Uzmanı Dr. Konul Faramarzi "Tiroid hormon fonksiyonlarının değerlendirilmesi" konularında aile hekimlerinin sıkça karşılaştıkları hastalıklarla ilgili detaylı bilgiler verdi.

45 aile hekiminin katıldığı, interaktif geçen eğitim niteliğindeki 6 saat süren panelde aile hekimlerinin merak ettiği tüm sorular ve konular yanıtlandı.