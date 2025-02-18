Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri, 69 bin 375 kursiyerle yeni döneme yüz yüze ve uzaktan eğitimlerle başladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’nde (ASEM) yeni dönem heyecanı yaşanıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK’in mesleki ve kişisel gelişim alanında Türkiye’nin en büyük eğitim kurumlarından biri olduğunu ifade ederek, KOMEK ve ASEM’lerin yeni dönemde de büyük teveccüh görmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

Eğitimden spora, sanattan teknolojik gelişimlere kadar geniş bir yelpazede sundukları kursların, Konya’nın geleceğine değer katmaya devam ettiğini kaydeden Başkan Altay, “Bu dönem 69.375 kursiyerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimlerle KOMEK’te kendilerini geliştirme imkânı bulacak. Hemşehrilerimizin kurslarımıza gösterdiği yoğun ilgi, bizleri daha iyisini yapmaya teşvik ediyor. Her yaştan insanımızın meslek edinmesine, sanatsal ve sosyal becerilerini artırmasına destek olmaya devam ediyoruz. Tüm kursiyerlerimize başarılar diliyor, yeni eğitim sürecinin hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bu arada sadece Konya ile sınırlı kalmayan KOMEK, birçok ülkeden uzaktan kayıtlar alarak uluslararası alanda da eğitim hizmeti sunmaya devam ediyor. KOMEK’in uzaktan eğitim platformu KUZEM, bu dönem aktif 5.533, toplam 6.581 kişiye hizmet vererek eğitimde sınırları ortadan kaldırıyor.