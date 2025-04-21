Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Muğla basınının duayen isimlerinden Cüneyt Erdan, Muğlaspor’un şampiyonluğu vesilesiyle unutulmadı. 48 Gençlik Taraftarlar Derneği üyeleri, şampiyonluk kupasıyla birlikte Erdan’ın mezarını ziyaret ederek anlamlı bir anma gerçekleştirdi.

Muğlaspor’un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, deplasmandan sabaha karşı dönen 48 Gençlik Taraftarlar Derneği üyeleri, saat 06.00’da ilk olarak Cüneyt Erdan’ın mezarına gitti. Dernek Başkanı Ceyhun Aydınlı, burada yaptığı açıklamada duygusal ifadelere yer verdi.

Aydınlı, "Bugün sabah saat 06.00’da deplasmandan döndük. İlk işimiz kupayı Cüneyt abimize götürmek oldu. Muğlasporumuzun bu şampiyonluğu, emeğiyle, yüreğiyle kalbimizde iz bırakan Cüneyt Erdan abimize armağanımızdır. Ruhun şad olsun, büyük Muğlasporlu" dedi.