Aydın’ın İncirliova ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden futbolcu İbrahim Ertin, son yolculuğuna uğurlandı.

İncirliova Belediyespor, Aydınspor ve Göztepe’de forma giyen 74 yaşındaki Ertin, yaklaşık iki hafta önce evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda hayatını kaybetti. Efsane futbolcu için öğlen namazına müteakip İncirliova Çarşı Camii’nde cenaze namazı kılındı. Törene AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, Anavatan Partisi İl Başkanı Nail Kaplı, AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu, Ertin’in ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

Namazın ardından Ertin’in naaşı, ilçe mezarlığında dualarla toprağa verildi. Ertin’in cenazesine 5 yıl formasını giydiği Göztepe Spor Kulübü çelenk gönderdi.