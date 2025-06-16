Muğla İl Sağlık Müdürlüğü’nde Dr. Eriş Başaran Akça görevi Dr. Ali Burak Mülayim’den teslim alarak Muğla’nın ilk kadın İl Sağlık Müdürü oldu.

2023 yılında Dr. İskender Gencer’in görevden alınması ile göreve gelen Dr. Ali Burak Mülayim, geçen hafta içinde görevden alınmıştı. Dr. Mülayim’in yerine ise Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı da yapan Dr. Eriş Başaran Akca atadı.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Eriş Başaran Akça, düzenlenen devir teslim töreniyle görevine resmen başladı. Dr. Akca görevi Dr. Ali Burak Mülayim’den devralarak Muğla’da ilk defa bir kadın İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanmış oldu.