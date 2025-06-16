Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sosyal Girişimcilik Merkezinin (SOGEM), Sosyal Girişimciliğe Başlangıç Eğitimi programına başvurular başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde şehre kazandırılan Sosyal Girişimcilik Merkezi (SOGEM), girişimcilik ekosistemine katkı sağlayacak yeni bir eğitim programını daha başlattığı bildirildi. Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) ve e-ticaret eğitimlerinin ardından şimdi de "Sosyal Girişimciliğe Başlangıç Eğitimi" ile katılımcılara sosyal girişimcilik alanında önemli donanımlar kazandırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Merkezden yapılan açıklamada:" Sosyal sorunlara yenilikçi çözümler geliştiren, toplumsal faydayı ön planda tutan girişimcilerin yetişmesine katkı sunacak bu eğitim programı, şehirde sosyal girişimcilik bilincini artırmak, yerel kalkınmayı desteklemek ve istihdama katkı sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor. Ücretsiz olarak düzenlenecek eğitimle katılımcılar; sosyal girişimciliğin temel kavramlarını, örnek uygulamaları ve bu alandaki güncel yaklaşımları öğrenme fırsatı bulacak. Eğitim sonunda katılımcıların kendi sosyal girişim fikirlerini geliştirmeye hazır hale gelmeleri hedefleniyor. Sosyal Girişimciliğe Başlangıç Eğitimi’ne katılmak isteyenler, https://sogem.kahramanmaras.bel.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak başvurularını gerçekleştirebiliyor. Programa son başvuru tarihi ise 20 Haziran Cuma" denildi.