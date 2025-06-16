Kütahya’nın Gediz ilçesinde bu yıl 21. kez düzenlenecek olan Geleneksel Tarhana Festivali’nin sahne programı belli oldu. 19-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festival, gençlerin severek dinlediği popüler isimleri ağırlayarak dolu dolu geçecek bir organizasyona hazırlanıyor.

Festivalin açılış günü olan 19 Temmuz’da gençlerin büyük ilgi gösterdiği Bilal Sonses sahne alacak. Müzikseverler, 21 Temmuz’da Hüseyin Kağıt’ın coşkulu performansıyla eğlenirken, 23 Temmuz’da Semicenk’in sahne almasıyla festivalin ritmi artacak. 25 Temmuz’da Sıla Şahin, 27 Temmuz’da ise Hande Ünsal sevenleriyle buluşacak. Bu isimler, Gediz Tarhana Festivali’ne katılanlara unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, festival programıyla ilgili yaptığı açıklamada, bu yılki organizasyonun geçmiş yıllara göre daha geniş bir kitleye hitap edeceğini belirtti. Başkan Akel, "21. Geleneksel Gediz Tarhana Festivalimiz, ilçemizin tanıtımına ve kültürel zenginliğimize önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Bu yılki programımızı, özellikle gençlerimizin yoğun ilgi gösterdiği sanatçılarımızla zenginleştirdik. Bilal Sonses’ten Hüseyin Kağıt’a, Semicenk’ten Sıla Şahin ve Hande Ünsal’a kadar geniş bir yelpazede sanatçılarımız, festival coşkusunu zirveye taşıyacak. Tüm hemşerilerimizi ve çevre illerden gelecek misafirlerimizi, 19-27 Temmuz tarihleri arasında Gediz’imize davet ediyor, şimdiden herkese iyi eğlenceler diliyorum" ifadelerini kullandı.