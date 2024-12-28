Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Muğla’nın Doğu bölgeleri (Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca; Köyceğiz) için sağanak yağış ile birlikte yüksek kesimlerde don uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Muğla’nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor. Yağışların; 700-800 metre rakım üzeri yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.