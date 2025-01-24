Muğla’nın 13 ilçesinde farklı isimler altında bulunan Muhtarlar Dernekleri her ilçede tek derneğe, Muğla ilindeki farklı federasyonlar da tek çatı altında birleşti. Muğla Muhtarlar Federasyonu adı altında tek çatı altında toplanan muhtarların 1. olağanüstü kongresi, Menteşe Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşti. Tek aday ile seçime giren mevcut başkan Hayrettin Akay delegelerin oy birliğiyle Muğla Muhtarlar Federasyonu Başkanı seçildi. Kongreye, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal da katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras kongrede birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, “Bugün burada birlik ve beraberlik ruhunun güçlü olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki muhtarlarımızla çalışmaktan gurur duyuyorum. Birlikte hareket edersek çözemeyeceğimiz sorun kalmaz. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarımızla uyum içinde çalışıyoruz. Eleştirilere her zaman açığım. Gelin, Muğla’mızın sorunlarını birlikte konuşalım. Bu kongrenin hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum “dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, muhtarların yerel yönetimlerdeki önemine değinerek şunları söyledi. “Sizler bizim elimiz, kolumuz, gözümüz ve kulağımızsınız. Birlikte çalışmanın kıymeti çok büyük. Tüm Muğla’daki muhtarlarımızın burada olduğunu görmek çok değerli. Bu kongrenin hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum"

Yeniden başkan seçilen Hayrettin Akay, konuşmasında muhtarlık kurumunun önemine vurgu yaptı: “Muhtarlık, Türk toplumunun temel taşlarından biri olarak, halkımızın sesi ve vicdanı olmuştur. İçinde bulunduğumuz zorlukları aşmak için sorunları doğru tespit ederek üst makamlara iletmeliyiz. Bireysel taleplerden ziyade, toplumun genelini ilgilendiren konuları gündeme taşımalıyız. Birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz sürece aşamayacağımız engel yoktur. 13 ilçe ve 574 muhtarımızla birlikte, Muğla’yı en iyi şekilde temsil etmeyi ve bakanlıklarla yapılacak görüşmelerde söz sahibi olmayı hedefliyoruz. Genel kurul toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.