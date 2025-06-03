Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen 5.8 şiddetinde deprem Aydın merkez ve ilçelerinde şiddetli şekilde hissedildi.

AFAD verilerine göre Marmaris açıklarında saat 02.17 sıralarında yerin 67.91 kilometre derinliğinde 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem Muğla ve Aydın’ın ilçelerinde şiddetli şekile hissedildi. Depremi hisseden Aydınlı vatandaşlar sokağa çıkarken, kısa süreli panik yaşadı. Bölgede ekiplerin deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına dair saha tarama çalışmaları sürerken şu ana kadar olumsuz bir duruma rastlanmadığı öğrenildi.