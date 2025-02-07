Muğla’nın adını hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada duyuran Muğla Karya Spor Kulübü Bisiklet Takımı, önemli bir transfere imza attı. Geçtiğimiz sezon Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Turkey) yarışında Spor Toto Bisiklet Takımı ile yarışan başarılı Muğlalı bisikletçi Mehmet Kanat, memleketinin takımına katıldı. Deneyimli sporcu, Karya Spor Kulübü ile bir yıllık anlaşma sağladı.

Bisiklet sporuna Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde başlayan Mehmet Kanat, ardından TREK ve Spor Toto takımlarında forma giymiş, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda ülkemizi temsil ederek önemli bir başarıya imza atmıştı.

Muğla Bisiklet İl Temsilcisi İlker Cömert, Muğla Karya Bisiklet Takımı’nın elde ettiği başarılarla dikkat çektiğini belirterek şunları söyledi: "Takımımız son olarak Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. Valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüzün destekleriyle, henüz bir sponsorumuz olmasa da önemli işler başardık. Bu sezon Antalya’da düzenlenecek Uluslararası Bisiklet (UCI) yarışlarında başarılı sonuçlar almayı hedefliyoruz. Mehmet Kanat, Muğla’nın yetiştirdiği değerli sporculardan biri. Uzun yıllar il dışındaki önemli takımlarda yarıştı, ancak artık yuvaya dönme vakti geldi. Muğla’nın ismi için ter dökecek. En büyük hedefimiz, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda ilimizin takımıyla yer almak"

Mehmet Kanat: "Muğla için ter dökmenin vakti geldi"

Muğla’ya dönmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Mehmet Kanat, şu ifadeleri kullandı:" Muğla’da olmak benim için gurur verici. Kendi memleketimin takımına katkı sağlamak istiyorum. Bu süreçte destekleri için değerli büyüğüm İlker Cömert’e çok teşekkür ediyorum. Umarım Muğla Karya Takımı ile önemli başarılara imza atacağız" dedi.