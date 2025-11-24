Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla genelinde yürütülen 17 bilimsel kazı ve araştırma projesine destek sağlayacak. Sağlanacak destek ile ilgili protokol Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile 17 antik kent kazı başkanı arasında imzalandı.

Protokol kapsamında kazı ekiplerinin altyapı, lojistik ve mali ihtiyaçları karşılanacak, restorasyon ve kültür turizmi projeleri geliştirilecek. Elde edilen eserler ise sergi, yayın ve dijital platformlar aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacak.

Muğla, tarih öncesi dönemlerden Roma, Bizans, Menteşe Beyliği ve Osmanlı'ya uzanan zengin bir kültürel mirasa sahip. Büyükşehir Belediyesi, iş birliğini kent kimliğine yapılan uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendirirken, kazı çalışmalarının akademik çevrelerin yanı sıra sosyal, kültürel ve turistik gelişime de katkı sağlayacağını vurguladı.

Kent Tarihi Ve Tanıtım Daire Başkanlığı kuruldu

Protokol töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 'Göreve geldiğimizde kazı başkanlarımız ile bir araya gelmiştik. Bodrum'daki kazılara destek olmuştuk. Büyükşehir'e geldikten sonra il genelinde bilimsel kazılara destek vermek istedik. Kent Tarihi ve Tanıtım Daire Başkanlığı'nı kurduk ve bu protokolü imzalamak istedik. Muğla'da tarih araştırmalarının artarak devam etmesini hedefliyoruz' dedi.

Stratonikeia ve Lagina Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ise, 'Yaptığımız çalışmalar, geleceğe iz bırakması açısından çok önemli ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bu desteği için çok teşekkür ediyoruz' dedi.