Rize’den sonra en fazla yağış alan iller arasında gösterilen Muğla, İklim değişikliği nedeniyle son yıllarda Türkiye’nin en kurak illeri arasında yer aldı. 2024 yılında Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre en kurak il gösterilen Muğla, 2024-2025 kış döneminde en fazla yağış alan iller arasında yer aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2024 Aralık Ayı Alansal Yağış Raporu’na göre, Muğla il genelinde kaydedilen 314,9 mm yağış miktarıyla Türkiye’nin en fazla yağış alan ili oldu. Bu değer, Muğla’da normallerine göre yüzde 84’lük bir artışa işaret ederken, Ege Bölgesi genelinde son 10 yılın, Muğla’da ise son 12 yılın en yüksek Aralık ayı yağışı olarak kayda geçti.

Türkiye genelinde Aralık ayında ortalama 12,9 gün yağış görülürken, bu süre Muğla’da 20-25 gün arasında değişti. İstanbul, İzmir, Antalya gibi iller de uzun süreli yağışlarla dikkat çekti. Buna karşılık, doğu illerinde yağışlı gün sayısı 5 günün altına kadar düştü.

Muğla’daki Barajlarda su seviyesi 2024 yılına oranla yükseldi

Bodrum’un içme suyunun sağlandığı Mumcular Barajında geçen yıl Ocak ayında yüzde 9 olan su seviyesi bu yıl yüzde 32’ye çıktı. Yine Bodrum’un içme suyunun büyük bölümünün karşılandığı Geyik Barajında geçen yıl aynı dönemde yüzde 46 doluluk oranı bu yıl yüzde 50’e yükseldi. Muğla bölgesindeki diğer içme suyu, enerji üretimi ve sulama amaçlı kullanılan barajlardan Akköprü barajında 2024 yılı Ocak ayında yüzde 72 olan doluluk oranı bu yıl yüzde 76, Akgedik barajında yüzde 66, Eşen-1 Barajında yüzde 42, Derince Barajında yüzde 36 ve Bayır barajı da yüzde 91 doluluğa ulaştı.

Barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 71

Muğla bölgesinde bulunan 7 adet içme, kullanma, sulama ve enerji üretimi amaçlı barajlarda 2024 yılı Ocak ayının ilk yarısında doluluk oranı yüzde 65 seviyesinde iken, bu yılın 16 Ocak tarihi itibari ile 7 barajın doluluk oranı ortalaması yüzde 71 olarak gerçekleşti. Muğla bölgesinde bulunan 5 adet sulama göletinin doluluk oranı ise geçtiğimiz yıl Ocak ayı ilk yarısında yüzde 59 iken, bu yıl yüzde 60 olarak ölçüldü.