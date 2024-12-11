Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen İl Üretim Planlama Teknik Komite toplantısı, Vali Yardımcısı Murat Kahraman başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Muğla’nın 2025-2027 yıllarını kapsayan üç yıllık “Su Ürünleri ve Hayvansal Üretim” planları detaylı bir şekilde ele alınarak komite tarafından onaylandı ve Tarım ve Orman Bakanlığı’na gönderildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla’nın tarımsal üretim planlamasına katkı sağlayan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Murat Kahraman, Halil Serdar Cevheroğlu ve Ali Yılmaz’a teşekkürlerini ileterek birer plaket takdim etti.

Plaket töreninde konuşan Barış Saylak, “Muğla tarımını daha ileriye taşımak için uzun vadeli planlamalar yapıyoruz. Bu toplantıda onaylanan planlarımız, hem üreticilerimiz hem de şehrimiz için önemli adımlar içeriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Üç yıllık üretim planlarının, su ürünleri ve hayvansal üretimde sürdürülebilirlik ve verimliliği artırmayı hedeflediği belirtilirken, alınan kararların bölge üreticileri için önemli kazanımlar sağlayacağı vurgulandı. Toplantı sonunda planların detaylarının ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı ve uygulanma sürecinin Valilik ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda takip edileceği açıklandı.