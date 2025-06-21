Muğla’da gerçekleştirilen Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınavına dakikalar kala bazı adaylar, çeşitli nedenlerle sınav salonlarına ulaşmakta zorluk yaşadı. Trafik yoğunluğu, sınav yerinin karıştırılması ve geç kalma gibi sebeplerle panikleyen adayların yardımına ise Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri yetişti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin çevresinde görev alan zabıta ekipleri, sınav stresiyle zor anlar yaşayan öğrencilere destek oldu. Bazı adaylar, sınav giriş belgelerinde yazan adresleri karıştırarak yanlış okullara yönelirken, bazıları ise trafik nedeniyle zamanla yarışmak zorunda kaldı. Zabıta ekipleri, sınav yerini bulamayan ya da zamanla yarışan adayları araçlarına alarak en hızlı şekilde ilgili sınav salonlarına ulaştırdı.