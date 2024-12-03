Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Hasat Öncesi Pestisit Denetim Programı çerçevesinde yürüttüğü çalışmalarda, hem doğanın hem de halk sağlığının korunmasına yönelik önemli adımlar attı. 2024 yılının ilk 11 ayında yapılan denetimlerde, bitki koruma ürünlerinin doğru kullanımına ilişkin ciddi önlemler alındı.

Program kapsamında, Muğla genelinde toplam 642 numune alınarak detaylı incelemeler yapıldı. İncelemeler sonucunda, 40 numunede tavsiye dışı kullanım tespit edildi. Bu durum karşısında gerekli idari yaptırımlar uygulandı.

Yetkililer, pestisit kullanımında “Doğru İlaç, Doğru Zaman, Doğru Yer ve Doğru Doz” prensibinin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, bu yöntemlerin çevre ve insan sağlığı açısından etkili bir koruma sağladığını belirtti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, denetimlerin yalnızca tarımsal ürünlerde değil, doğanın ve hayvan sağlığının korunmasına yönelik de geniş bir yelpazede sürdüğünü vurguladı. Pestisitlerin yanlış ve bilinçsiz kullanımı nedeniyle hedef dışı organizmaların zarar görmemesi, çevre kirliliğinin önlenmesi ve gıda güvenilirliğinin artırılması hedefleniyor.

Muğla’da gerçekleştirilen pestisit denetimleri, modern tarım uygulamalarının sağlıklı bir gelecek için nasıl kritik bir rol oynadığını ortaya koyuyor. Bu kapsamda, denetimlerin düzenli olarak süreceği ve toplumun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların artırılacağı ifade edildi.