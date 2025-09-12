Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Selimiye Timuçin Biliktan Çok Programlı Anadolu Lisesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği alanında eğitim görenler bilgilendirilecek. Öğrencilere 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde staj yapma olanağı sağlanacak. Gerçekleştirilen iş birliğiyle birlikte sunulan teorik donanım alanında uygulama olanağı sağlanacak. Ayrıca öğrenciler hayvancılık ve hayvan sağlığı alanında doğrudan katılım sağlayıp üretim deneyimi kazanacak.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, staj imkanlarının öğrencilerin mesleki gelişimlerine büyük katkı sağladığını vurguladı.