Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşam kalitesini artırmak amacıyla yol yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.MUĞLA (İGFA) - Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Milas ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi’nde başlattığı 14 milyon 250 bin TL’lik yol genişletme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas ilçesi Karahayıt Mahallesi’nde 14 milyon 250 bin TL bütçeli yol yatırım çalışmalarına başladı. Teknik incelemeler ve proje hazırlıklarının tamamlanmasının ardından başlatılan genişletme çalışmaları, mahalle sakinlerine daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunmak amacıyla tüm hızıyla sürdürülüyor.

KARAHAYIT SAKİNLERİNE GÜVENLİ VE KONFORLU BİR ULAŞIM SUNULACAK

Muğla Büyükşehir Belediyesi, görev, yetki ve sorumluluk alanında bulunan yaklaşık 5 kilometrelik yol güzergâhında yol çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar tamamlandığında, güzergâh boyunca yaklaşık 9 metre genişliğinde bir yol platformu oluşturulacak. Bu işlemlerin ardından gerçekleştirilecek üstyapı çalışmalarıyla birlikte, Karahayıt Mahallesi sakinlerine daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunulması hedefleniyor.

BAŞKAN ARAS: “DAHA YAŞANABİLİR, ERİŞİLEBİLİR BİR MUĞLA İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla’mızın her bir köşesinde vatandaşlarımızın güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım hizmetine erişmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sadece merkezde değil, en uzak mahallelerimize kadar yaşam kalitesini artıracak yol yatırımları yapıyoruz.

Vatandaşlarımızdan gelen talepleri dikkatle değerlendiriyor, teknik ekiplerimizin detaylı incelemeleri sonucunda ihtiyaç duyulan her noktada gerekli adımları atıyoruz. Hedefimiz, Muğla'nın tüm ilçelerinde daha güvenli, daha konforlu ve modern ulaşım güzergâhları oluşturmak. Birlikte daha yaşanabilir, daha erişilebilir bir Muğla’yı inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

