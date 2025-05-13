Şanlıurfa’da Topçu Meydanı’nın simgesi 11 Nisan kurtuluş mücadelesini anlatan 12’ler anıtı yenileniyor.

Kurtuluş Savaşı’nda Kuvayımilliye’nin Fransızlara karşı kahramanca savaşan Yüzbaşı Ali Saip Ursavaş ve 12 aşiret liderinin muhabere öyküsü bir anıtla betimlendi. 6 köşeli anıtın üzerine ise Şanlıurfa’nın kurtuluşunda önemli rol oynayan top simgesi yerleştirildi. ’Topçu Anıtı’ yıllardır Şanlıurfa’nın ve meydanının simgesi oldu. Zamanla yıpranan anıt, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor. Yenileme çalışmalarının başladığı anıtın nasıl bir görünüme kavuşturulacağı merak konusu oldu.

Topçu Meydanı esnafı Mahmut Kenanoğlu, Şanlıurfa’nın kurtuluş mücadelesini anlatan anıtın yenilenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.