Gönüllü İtfaiyecilik eğitimleri ile yangın, su baskınları, arama kurtarma gibi acil durumlarda mücadele gücünü arttırmak, sivil vatandaşları da bilinçli şekilde ekibe dâhil etmek isteyen Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde bugüne kadar 122 kişiye Gönüllü İtfaiyecilik eğitimi verdi.

Eğitimler Bodrum ve Fethiye’de devam etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Gönüllü İtfaiyecilik eğitimlerine yaklaşan yaz sezonu öncesinde Bodrum ve Fethiye’de devam etti. Çalışma kapsamında Fethiye’de 13, Bodrum’ da 11 kişi eğitim gördü. Gönüllülere toplam 40 saat ‘A Sınıfı Gönüllü İtfaiyecilik’ eğitimi verildi. Muğla İtfaiyesi, gönüllü itfaiyecilik eğitimleri ile kentin doğal afetlere hazırlıklı olması için, talep eden yurttaşlara ilgi ve becerilerine göre eğitim vererek gönüllü itfaiyeci olmalarını sağlıyor.

Eğitimi geçenler Muğla itfaiyesi gönüllü ekibine dahil oluyor

Gönüllüler; yangın, su baskınları, ipli erişim, ilk yardım eğitimlerinde detaylı bir sürecin içinden geçiriyor ve eğitim boyunca teorik ve uygulamalı alanlarda performans kontrolü yapılıyor. Gönüllüler son olarak yazılı sınava tabi tutuluyor ve eğitimi başarı ile tamamlayanlar gönüllü itfaiyeci kimlik kartlarını alarak Muğla İtfaiyesi gönüllü ekibine dahil oluyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Muğla’nın diğer ilçelerinde de başvurular doğrultusunda gönüllü itfaiyeci eğitimlerine devam edecek.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla’mız, doğal güzellikleriyle olduğu kadar, yangın ve deprem gibi afetlere karşı da oldukça hassas bir şehir. Bu sebeple, gönüllü itfaiyecilik eğitimlerimize devam ediyoruz. Bu eğitimler ile hem vatandaşlarımızı bilinçlendirmeyi hem de afet durumlarında profesyonel ekiplerle birlikte hızlı ve etkili bir şekilde mücadele edebilecek güçlü bir gönüllü ekibi oluşturmayı amaçlıyoruz. Eğitimlerimize, Muğla’nın diğer ilçelerinde de devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı Gönüllü İtfaiyecilik eğitimlerimize bekliyoruz.

Büyükşehir Belediyesi olarak, hem vatandaşlarımızın hem de gönüllülerimizin güvenliğini en ön planda tutarak, afetlere karşı hazırlıklı olma yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Hep birlikte, afetlere karşı güçlü bir Muğla için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.