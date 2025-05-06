Erzincan Müftülüğü Diyanet Gençlik Hizmetlerinin başlatmış olduğu "Erzincan’da Üç Vakit Projesi" üniversite öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Üç namaz vaktinde Erzincan’ın üç farklı camisinde buluşan öğrencilerin ilk durağı; Terzibaba Kabristanı oldu. Öğrenciler daha sonra Erzincan Pir-i Sâmi Türbesi ve Külliyesine gittiler. Öğle namazını burada kılan öğrenciler, Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu’nun sohbetine katıldılar. Öğrenciler daha sonra Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Alıcı ile "Gençlerin Hayata Dair Bakışı" konusunda hasbihalde bulundular.

Pir-i Sâmi Hazretleri ve Sâlih Baba Hazretlerinin kabirlerini ziyaret eden öğrenciler gençlik hizmetleri çalışanları tarafından Muhabbethane’de gerçekleştirilen atölye çalışmasına katıldılar.

İkindi namazı için Ulu Camii’ye öğrenciler akşam namazı öncesi Şemseddin Uçar Camii’nde cami imam-hatibi Gençlik koordinatörlüğü görevlisi Hamit Atalay’ın "Aile Olmak ve Zubeyr b. Avvam" konulu sohbetini dinlediler.

Sonrasında ödüllü bilgi yarışması, bireysel geçirilen ibadet vakti ve cemaatle kılınan namazın ardından öğrenciler günü Gülâbibey Diyanet Gençlik Merkezi’nde ikramlar eşliğinde tamamladılar.