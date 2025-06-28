Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü iş birliğiyle Marmaris Günnücek Milli Parkı’nda doğa eğitimi ve çevre farkındalığı etkinliğinde bir araya geldi.

Deniz ve kara ekosistemlerinin bir arada bulunduğu Günnücek Milli Parkı, zengin biyoçeşitliliği ve ekolojik değeri ile gençlere eşsiz bir doğa deneyimi sundu. Etkinlikte gençler, bölgenin özgün bitki örtüsünü, jeomorfolojik yapısını ve yaban hayatını yerinde gözlemleme imkânı buldu.

Doğal zenginlikleri yerinde incelediler

Milli parkta yapılan bilgilendirmelerde, alanın doğal değerleri arasında; kızılçam ormanları, bölgeye özgü günlük (sığla) ağaçları, maki ve frigana bitki örtüsü, ayrıca mağaralar, kaya blokları, dolinler ve delta ağızları gibi jeolojik oluşumlar olduğu belirtildi. Parkın yüksek maki florası ve kızılçam meşçereleri, gençlerin büyük ilgisini çekti.

Gençler, sahada gözlemledikleri ağaç türleri arasında Kızılçam, Karaçam, Sığla, Dallı Akdeniz Servisi; ağaççık olarak ise Pırnal meşesi, Bodur ardıç, Yabani zeytin, Kocayemiş, Defne, Sumak, Keçi boynuzu, Sandal, Menengiç gibi türleri tanıdı.

Ayrıca Zakkum, Laden, Adaçayı, Eğrelti, Funda, Geven, Hayıt, Kekik gibi çalı ve otsu bitki çeşitleri de gençlerin dikkatini çekti. Doğal ortamda yaban hayatını tanıtan uzman görevliler, gençlere bölgedeki türler hakkında detaylı bilgi verdi.

Yaban hayvanı örneklerini incelediler

Etkinlik kapsamında gençler, milli park alanında oluşturulmuş yaban hayatı müze bölümünü de ziyaret ederek doğal ortamda yaşamını yitirmiş hayvan türlerinin korunmuş örneklerini görme fırsatı yakaladı. Özellikle endemik türlerin tanıtımı, farklı illerden gelen gönüllü gençlerin büyük ilgisini topladı.

Çevre temizliğiyle farkındalık oluşturdular

Günnücek Milli Parkı’nda orman ve kıyı alanlarında çevre temizliği çalışması da yapan gençler, doğaya olan duyarlılıklarını etkin şekilde ortaya koydu. Etkinlik sonunda gençler, bu tür çevre ve doğa farkındalık projeleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı’na teşekkürlerini iletti.