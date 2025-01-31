Muğla’da Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulların ikinci yarıyılının başlaması öncesinde yapılan toplantıda eğitim faaliyetleri ele alındı.

Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemine hazırlık kapsamında önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantıda, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” çerçevesinde devam eden eğitim faaliyetleri başta olmak üzere; Bakanlık ve yerel projeler, Mesleki eğitim politikaları ve yürütülen çalışmalar, Aile eğitimi alanında gerçekleştirilen faaliyetler, Okulların afetlere hazırlık süreci gibi önemli konular ele alındı.

Eğitimde kalitenin artırılması ve okullarda güvenli bir ortam sağlanması adına yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, ikinci dönemde uygulanacak stratejiler belirlendi. Muğla İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay başkanlığında düzenlenen toplantıya, müdür yardımcıları, ilçe millî eğitim müdürleri ve şube müdürleri katıldı.