Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Dünya Malatyalılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlikte samimi bir atmosferde vatandaşlarla tek tek ilgilenen ve sohbet eden Vali Akbıyık, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları da dualarla andı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık etkinlik kapsamında yaptığı konuşmada 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Malatyalılara Allah’tan rahmet dileyerek, Malatyalıların dayanışmacı ve mücadeleci ruhuna dikkat çekti. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devletin tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde olduğunu vurgulayan Vali Akbıyık, "Malatyalıların cesur, yiğit, iş birliğine açık ve dayanışmacı karakteriyle, en kısa sürede yaraların sarılacağını ve bölgenin yeniden ayağa kalkacağını yürekten inanıyorum," dedi.

"Gönül coğrafyamızda yüreği Malatya için atan herkesin günü kutlu olsun"

Vali Akbıyık ayrıca, yalnızca Malatya’da değil, Türkiye’nin dört bir yanında ve gönül coğrafyamızda Malatya için yüreği atan, bu kadim şehrin kültürünü ve değerlerini yaşatan herkese Dünya Malatyalılar Günü vesilesiyle selam ve sevgilerini iletti.

Duygusal anların da yaşandığı etkinlikte birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu ön planda olurken, Vali Akbıyık’ın vatandaşlarla kurduğu yakın diyalog ve destek mesajları katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.