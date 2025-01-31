Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depreminin yıl dönümünde, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Türkiye genelinde Hayır Çarşıları kurulacak. Bu kapsamda, Muğla İl Müftülüğü de 6 Şubat Perşembe günü Tarihi Kurşunlu Camii’nde Hayır Çarşısı açarak depremzedelere destek olacak.

Muğla İl Müftülüğü’nde düzenlenen istişare toplantısına İl Müftüsü Yaşar Çapçı, İl Müftü Yardımcısı Sema Özbakış, Menteşe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın, TDV Muğla Şubesi Uzmanı Kahraman Kazandere, TDV Muğla Kadın Kolları Başkanı Hilal Çapçı ve TDV gönüllüsü hocalar katıldı.

Toplantıda konuşan İl Müftüsü Yaşar Çapçı, 6 Şubat 2023’te Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden birinin yaşandığını hatırlatarak, deprem sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV’nin bölgeye yönelik yardım çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Çapçı, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyerek, “TDV olarak 6 Şubat’ta Türkiye genelinde Hayır Çarşıları kurulacak ve bunlardan biri de Muğla’da olacak. Tüm vatandaşlarımızı destek olmaya davet ediyoruz” dedi.

Muğla’daki Hayır Çarşısı, 6 Şubat Perşembe günü Tarihi Kurşunlu Camii’nde saat 10.00-16.00 arasında açık olacak. Vatandaşlar, deprem bölgesine gönderilmek üzere ayni ve nakdi yardımlarını çarşıya ulaştırabilecek.

Toplantı, yapılacak organizasyonlara ilişkin istişarelerle sona erdi.