24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Şehitler Salonu'nda geniş katılımlı bir program düzenlendi.

Programda mesleğe yeni başlayan öğretmenler için yemin töreni gerçekleştirilirken, emekli olan emektar öğretmenlere Vali Dr. İdris Akbıyık tarafından 'Hizmet Şeref Belgesi' takdim edildi. Öğrencilerin hazırladığı gösteriler ise salonu dolduranlardan büyük alkış aldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, sözlerine öğretmenliğin sadece bilgi aktarımı olmadığını vurgulayan 'karanlığa ışık tutan fener' hikayesiyle başladı. Çay, öğretmenliğin dünyanın en zor ama en değerli mesleği olduğunu belirterek, 'O an çocuk anlar ki öğretmen, sadece bilgi veren biri değildir. Öğretmen, karanlığa ışık tutan, düşene el uzatan, incinmiş bir kalbi onaran, potansiyeli görüp ortaya çıkaran kişidir. Biz öğretmenlerin asıl görevi; bir insanın yüreğine dokunmak, umut olmak, yön göstermektir. Bugün burada bulunan her öğretmen, aslında birer ışık taşıyıcısıdır' dedi.

Tarihten örnekler vererek Orhun Kitabeleri'nden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar Türk devlet geleneğinde öğretmenin yerine dikkat çeken Çay, 'Öğretmen, bir mesleğin değil, bir ülkenin yazgısının adıdır. 'Türkiye Yüzyılı' idealini inşa edecek olan sizlersiniz' ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, öğretmenleri 'İlim ve irfan ordusunun sarsılmaz neferleri' olarak nitelendirdi. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında eğitimdeki hedeflere değinen Vali Akbıyık, son 23 yılda yapılan eğitim yatırımlarını rakamlarla anlattı. Vali Akbıyık, '43 bin okulun bahçesinde yankılanan çocuk sesleri, bugün 75 bini aşkın okulumuzdan yükseliyor. 367 bin sınıfla başlayan yolculuğumuz, 742 bini aşkın modern sınıfla devam ediyor. Bugün, 1 milyonu aşkın öğretmenimizle; bilgiyle donatılmış, değerleriyle güçlü bir nesil yetiştiriyoruz' dedi.

Muğla'nın bir eğitim şehri olduğunu vurgulayan Vali Akbıyık Valilik himayesinde yürütülen 'Bir Kitap Bir İnsan' projesi gibi çalışmalarla çocukların okuma kültürünü geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. 2025 yılının 'Aile Yılı' olması sebebiyle aile ve okul iş birliğinin önemine de değinen Akbıyık, 'Bir ülkenin gerçek gücü fabrikalarında değil, öğretmenlerinin öğrencileri için büyüttüğü umutta saklıdır. Hz. Ali'nin 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' sözü, öğretmene gösterilmesi gereken derin saygının en güzel göstergesidir' ifadelerini kullandı.

Programın en dikkat çeken anlarından biri, emekliye ayrılan öğretmenler ile mesleğe yeni başlayan genç öğretmenlerin bir araya gelmesiydi. Vali Akbıyık, emekli öğretmenlere sağlıklı bir ömür dilerken, genç meslektaşlarına başarı temennisinde bulundu.

Tören, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerin rahmetle anılması ve öğrencilerin hazırladığı renkli gösterilerin ardından sona erdi.