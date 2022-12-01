1-7 Aralık tarihlerinde kutlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri haftasında ambulans, itfaiye, Jandarma, Polis ve AFAD ekipleri tarafından araçlar ile şehir turu gerçekleştirildi.

1-7 Aralık tarihlerinde kutlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri haftasında ambulans, itfaiye, Jandarma, Polis ve AFAD ekipleri tarafından araçlar ile şehir turu gerçekleştirildi.

112 Acil Sağlık Hizmetleri haftası nedeniyle Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim yazılı bir açıklama yaptı. Mülayim açıklamasında, “112 Acil Sağlık Hizmetlerinin ve UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri) nin ülke halkına tanıtılması, ilkyardım farkındalığının artırılması, 112 acil numarasının tanıtılması ve doğru kullanımı konusunda farkındalık oluşturulması, bu sayede, ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın acil sağlık hizmetine hızla ulaşmalarının sağlanması amaçları doğrultusunda 2014 yılında kutlanmaya başlanan “Acil Sağlık Hizmetleri Haftası” ülkemizde her yıl çeşitli etkinlikler ve farkındalık faaliyetleri yürütülerek kutlanmaktadır. 1 Aralık tarihinin 1.12 şeklindeki rakamsal yazılımının 112 Acil Çağrı Numarasını anımsatması sebebiyle her yıl Aralık ayının ilk haftasında kutlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftasında bu yıl tüm ilçelerimizde çeşitli etkinlikler, tanıtım ve farkındalık faaliyetleri yürütülecektir. 112 Acil Sağlık Hizmetleri teşkilatı ülkemizde 1994 yılında kuruldu. 2000’li yıllara kadar sınırlı sayıda ambulansla hizmet verilirken, bugün Muğla’da; Acil Yardım Ambulansları, Yoğun Bakım-Obez Ambulansı, Yenidoğan Ambulansı, Kar Paletli Ambulans, 4 Sedyeli Ambulans, Motosiklet Ambulanslar, ATV Ambulanslar ve Bot Deniz Acil Sağlık Aracı olmak üzere 96 ambulansla hizmet verilmektedir. Bununla birlikte, yine 2002 yıllara kadar ilimizde 12 noktadan ambulans hizmeti sunulabiliyorken, bugün Muğla’mızın 67 farklı noktasında ambulans ekibimiz bulunmakta ve kentsel bölgelerde yaşayan vatandaşlarımıza ilk 10 dakika ve kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza ilk 30 dakika içinde ulaşma oranımız yüzde 95’lerin üzerine çıkmış bulunmaktadır” dedi.

Muğla’nın birinci kuşak deprem bölgesi olduğunu söyleyen Muğla İl Sağlık Müdürü Mülayim, “Deprem, sel, toprak kayması, paraşüt kazaları ve kurtarma faaliyeti gerektiren tüm afet ve olağan dışı durumlar için Bakanlığımız bünyesinde kurulmuş olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde özel eğitimli 152 UMKE personeli bulunmakta, 7 tam donanımlı UMKE aracı ve çağın gereklerine uygun çok çeşitli kurtarma ekipmanlarıyla 7/24 göreve hazır beklemektedir. Bakanlığımızdan aldığımız destekle ve aynı bilinçle Muğla İl Sağlık Müdürlüğü olarak, 112 ve UMKE ekiplerine çok büyük önem vermekteyiz. Halkımıza, kaliteli, üstün ve çağın gereklerine uygun acil sağlık hizmeti sunumu için gereken her türlü çabayı göstermekteyiz. Bu vesileyle; 112 Acil Çağrı hattının gereksiz aranmaması ve trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi konularında halkımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli tüm sağlık çalışanlarımızın Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutluyorum” açıklamasında bulundu.