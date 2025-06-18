Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, son günlerde sosyal medyada yer alan ve Marmaris’teki eğlence mekanlarını hedef alan bazı paylaşımlara ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Gerçek dışı ve yanıltıcı görüntülerle oluşturulan algı operasyonlarına karşı açıklamada bulunan Vali Akbıyık, kamu kurumlarının koordineli ve kesintisiz şekilde denetim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Vali Akbıyık açıklamasında, Marmaris Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde, umuma açık eğlence ve yeme-içme işletmelerine yönelik denetimlerin yoğun şekilde devam ettiğini söyledi. Denetimlerin, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla izlenerek; her bölgeye özel görevlendirilen amirler, devriyeler ve ekiplerle birlikte sahada yürütüldüğünü vurguladı.

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun (PVSK) 8/F maddesi kapsamında, çevreyi veya müşterileri rahatsız edecek şekilde faaliyet gösteren işletmelere, mülki idare amiri tarafından 30 günü geçmemek üzere geçici faaliyetten men cezası uygulanabiliyor. Bu kapsamda, 2025 yılı içerisinde Marmaris’te toplam 27 işletmeye 39 işlem uygulanırken, 16 işletme kapatıldı. Denetimler kapsamında; 8 işletmeye volkan-meşale kullanımı, 4 işletmeye hanutçuluk, 2 işletmeye ruhsatsız faaliyet, 3 işletmeye hayasızca hareketler nedeniyle faaliyetten men cezası verildi.

"Geçmiş yıllara ait görüntüler üzerinden manipülasyon"

Vali Akbıyık, sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerin 2021 yılına ait olduğunun tespit edildiğini belirtti. Bu kapsamda, 2021 yılına ait 1 ve 2025 yılına ait 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Şahıslardan biri ise ’suça sürüklenen çocuk’ kapsamında işlem gördü.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı, 2 işletmeye canlı müzik yayını nedeniyle işlem uyguladı. Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1 gezi teknesine Çevre Kanunu kapsamında 334 bin 297 TL idari para cezası kesti. Marmaris Belediyesi ise 2025 yılı içerisinde 7 işletmeye ses desibel sınırı aşımı ve izinsiz müzik yayını gerekçesiyle cezai işlem yapıldı.

Zabıta tembihnamesi kapsamında 75 işlem yapıldı

Zabıta ekiplerince 52 işlem madde 134 (meşale kullanımı), 23 işlem madde 135 (şov/animasyon) olmak üzere toplamda 75 işlem gerçekleştirildi.

Toplamda 117 işlem tesis edildi

Kolluk birimleri ve zabıta ekipleri tarafından Marmaris genelinde yapılan denetimler sonucunda toplam 117 işlem tesis edildi. Vali Akbıyık, son dönemde sosyal medyada yayımlanan birçok görüntünün geçmiş yıllara ait olduğuna dikkat çekerek, bu paylaşımlarla kamuoyunun yanıltıldığını ifade etti.

"İşyeri kapanış saatleri yeniden düzenlendi"

2025 yılı turizm sezonuna hazırlık kapsamında, Marmaris’te iş yeri kapanış saatleri Belediye Encümeni kararıyla bölgesel olarak yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeye göre kapanış saatleri 00.00, 00.30, 01.30 ve 04.00 olarak belirlendi. İşletmelere sezon başında uyarılar yapılmış; cezai işlemlere ise aşamalı şekilde geçildiği belirtildi. Bu aşamalar arasında 3 gün, 7 gün, 15 gün, 30 gün kapatma ve ruhsat iptali gibi uygulamalar yer aldı.

"2024’te 110 idari işlem uygulandı"

2024 yılı içerisinde 72 ayrı işletmeye toplam 110 idari işlem uygulandı. Bu işlemlerin gerekçeleri arasında; hanutçuluk, meşale kullanımı, 18 yaş altı müşteri kabulü, 18 yaş altına tütün mamulü satışı, kumar oynatılması, canlı müzik izni olmadan yayın yapılması, müzik kapanış saatine uyulmaması gibi ihlaller yer aldı.

"Amaç: Huzurlu turizm, güvenli Marmaris"

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"İlimizin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerleri koruyarak, misafirlerimizin huzur içinde tatil yapmalarını sağlamak en temel önceliğimizdir. Turizmi olumsuz etkileyen görüntü ve uygulamalara asla müsamaha gösterilmeyecek; ilimizin marka değerine zarar verebilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçmek amacıyla ilgili kurum ve birimlerimizce gerekli denetimler aralıksız şekilde sürdürülecektir" dedi.