Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 16-18 Ekim 2025 tarihleri arasında uluslararası düzeyde önemli bir akademik etkinliğe ev sahipliği yapacak. "Uluslararası Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması Sempozyumu" tarih, edebiyat, sanat, sosyoloji, ilahiyat ve ilgili diğer disiplinlerden akademisyenleri bir araya getirecek.

Anadolu’nun tarihsel dönüşüm sürecini çok boyutlu biçimde ele almayı hedefleyen sempozyum, disiplinlerarası bir bakış açısıyla geçmişin toplumsal, kültürel ve tarihsel dinamiklerini anlatmaya odaklanacak.

Öte yandan sempozyum, doğal ve beşerî afetler nedeniyle büyük ölçüde tahrip olmuş kadim bir Türk-İslam şehri olan Erzincan’a yönelik anlamlı bir tarihsel vurguyu taşıyacak.

Sempozyum, akademik bilgi üretimine katkı sunmanın yanı aynı zamanda Anadolu’nun kültürel kimliğinin şekillenmesinde kritik bir döneme ışık tutacak. Organizasyon komitesi, nitelikli bu bilimsel buluşmada araştırmacı, akademisyen ve ilgilileri Erzincan’da bir araya gelmeye davet ediyor.