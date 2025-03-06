Sosyal belediyecilik ve kadın istihdamı konularında çalışmalarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde sokak ve caddelerin temizliğini kadınlara emanet etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında il genelinde sokak, cadde ve meydanların temizliğinde kadınlar aktif rol alıyor. Büyükşehir Belediyesi hem çevrenin daha düzenli hale getirilmesini hem de kadınların ekonomik hayata katılmasını sağlıyor. Bodrum’da sokak ve meydanda kadınların temizlikte aktif rol alması kent sakinlerinin de büyük takdirini topluyor.

Bodrum sokaklarını tertemiz yaparak ekonomik olarak da kazanç sağlayan kadınlar, Bu projeyle hem çalışıyor hem de şehrimizi güzelleştiriyoruz.

Bodrum sokaklarını güzelleştiren Gülfidan Cankırgül; "4 ay önce çalışmaya başladım. Çalışmak çok güzel bir duygu anlatılmaz. Daha mutlu daha güzel bir hayat için çocuklarımız için çalışıyoruz. Ahmet Başkanımızın kadınlara verdiği değerden çok memnunuz. Bizi gururlandırıyor" dedi.

Proje ile işe başlayanlardan Raziye Uğurlu, "4 ay oldu işe başlayalı. Çalışmak bana mutluluk veriyor. Ayaklarımın üzerinde durabilmeliyim diye düşünüyorum. Bu yüzden çalışmayı çok istedim. Zaten daha önce de çalışıyordum. Gücümün yettiği kadar çalışmak istiyorum. Başta Ahmet Aras olmak üzere Muğla Büyükşehir Belediyesine bize vermiş olduğu imkanlardan dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

Fatma Şaşmaz "İşimi seviyorum. Alışkanlık da yaptı zaten. Çok memnunum. Kadınların dokunduğu her yer zaten temiz oluyor, her yer güzelleşiyor" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Başkanı Ahmet Aras, kadınları her zaman toplumsal yaşamın merkezine taşıyacaklarını, kadınların hayatın her alanında daha aktif rol almasının büyük önem taşıdığını ve kadınların iş hayatına ve sosyal yaşama daha güçlü katılabilmesi için çalıştıklarını belirtti. Başkan Aras, kadın çalışan sayısını yüzde 20 artırarak iş gücüne katılımlarını teşvik ettiklerni açıkladı.