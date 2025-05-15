Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen ‘Spor Dostu Kampüs Ödülleri’ Rize Recep Tayyip Üniversitesi’nde yapılan törenle sahiplerini buldu.

Törene YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Arif Bilgin, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, ‘Spor Dostu Kampüs’ unvanı almaya hak kazanan üniversitelerin rektörleri ve davetliler katıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi de (MSKÜ), sağlıklı yaşamı teşvik eden çalışmaları ve sürdürülebilir spor kültürünün oluşturulması amacıyla yaptığı çalışmalarla önemli bir başarıya imza attı. Muğla SKÜ, ’Spor Dostu Kampüs’ ödülüne layık görüldü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin Spor Dostu Kampüs Sertifikası, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar’a verildi.

Spor dostu kampüs sertifikası nedir?

Sertifika, kampüsün sporun teşvik edilmesi, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması, sosyal etkileşimin artırılması ve sürdürülebilir bir spor kültürünün oluşturulması gibi birçok alanda gösterdiği başarının bir belgesi olarak takdim edildi. MSKÜ, "Spor Dostu Kampüs" unvanının kazanılmasının ardından, mevcut spor faaliyetlerini daha da genişletmeyi ve kampüs içi yaşamı çok yönlü bir şekilde zenginleştirmeyi amaçlıyor.