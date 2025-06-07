Muğla’nın Marmaris ilçesinde Kurban Bayramı tatili yoğunluğu yaşanıyor. Termometrelerin 37 dereceyi gösterdiği ilçede tatilciler, serinlemek için sahillere akın etti.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Kurban Bayramı tatili için Marmaris’i tercih etti. Tatilciler, ilçenin hem doğal güzellikleri hem de diğer turistik bölgelere kıyasla daha uygun fiyatlı olması nedeniyle cazip bir seçenek olduğunu belirtiyor. İzmir’den gelen tatilcilerden Aleyna Genç, "Daha önce Bodrum’a da gittim ama Marmaris hem doğası hem denizi hem de fiyatlarıyla bana daha cazip geldi. Yaz bitmeden tekrar gelmeyi düşünüyorum" dedi.

"Sezon biraz geç başladı ama bayramla birlikte hareketlilik var"

Marmaris’e 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi’nde işletmecilik yapan Ayhan Koç, sezonun geç başladığını ancak Kurban Bayramı’yla birlikte hareketlenmenin başladığını söyledi. Koç, "Herkesin bayramını kutluyorum. İçmeler her sene olduğu gibi bu yıl da 15’inden sonra hareketlenmeye başladı. Bayramla beraber bir canlılık var. Umarım bu hareketlilik sezon boyunca devam eder. Herkese bereketli bir yaz diliyorum" dedi. Plaj ücretleri ve yüksek fiyat iddialarıyla ilgili de konuşan Koç, bazı işletmelerin ücret talep ettiğini ancak kendilerinin farklı bir uygulama yaptığını kaydederek, "Biz ve bizim gibi bazı işletmeler şezlong ve şemsiye için ayrı ücret almıyoruz. Kişi başı 400 lira yeme-içme limitiyle bu hizmetlerden faydalanılabiliyor" diye konuştu.

Sosyal medyada sıkça gündeme gelen ’lahmacun 1000 lira’ gibi haberleri ise gerçek dışı bulduğunu vurgulayan Koç, "Marmaris’te abartılı rakamlar söz konusu değil. Zaten kıyı şeridindeki en uygun tatil beldelerinden biriyiz" ifadelerini kullandı.