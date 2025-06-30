Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, üniversitede üretilen bilgiyi sadeleştirerek şehir hayatına taşımak amacıyla kurduğu Bilim İletişimi Ofisi (BİO) ile yeni bir dönemin kapılarını araladı. MSKÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurulan BİO, şehirle iç içe bir konumda yer alan Arasta Çarşısı’ndaki Bilim ve Sanat Evi’nde faaliyet gösterecek. Bu vizyonun somut bir adımı olarak düzenlenen açılış töreni, geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Muğla Milletvekili Kadem Mete, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Bilim ve Sanat Evi’ni MSKÜ’ye bağışlayan aileyi temsilen Sevinç Günizi, Muğla il protokolü, akademisyenler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde BİO’nun faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Rektör Kaçar: "Bilimi toplumla buluşturmak önceliğimiz"

Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, üniversitelerin yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda yaşadığı kente değer katan kurumlar olması gerektiğini vurguladı. Üniversitenin bilimsel birikimini kampüs sınırlarının dışına taşıma hedefiyle kurulan Bilim İletişimi Ofisi’nin bu vizyonun somut bir adımı olduğunu belirten Rektör Kaçar, "Bilim sadece laboratuvarlarda, kütüphanelerde veya sınıflarda yeşermez. Merakla, soruyla, birlikte düşünmeyle her yerde doğabilir. Bu nedenle biz, bilimi toplumla buluşturacak yollar geliştirmeyi bir sorumluluktan öte, bir öncelik olarak görüyoruz" dedi.

MSKÜ’nün Muğla’nın sosyal, kültürel hayatına katkı sunma arzusunu taşıdığını belirten Rektör Kaçar, şehir merkezinde kurulan Bilim İletişimi Ofisi sayesinde üniversiteden yükselen sesin yalnızca akademiye değil, doğrudan kente ulaşacağını ifade etti. Üniversitenin ulusal ve evrensel düzeyde kültüre katkı yapan bir kurum olmasının yanı sıra, Muğla’nın yaşayan bir paydaşı olarak hareket ettiğini de sözlerine ekledi.

İlk Bilim Kafe etkinliği: Yaşlılara yönelik ayrımcılık

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile Bilim İletişimi Ofisi kapılarını topluma açtı. Aynı zamanda MSKÜ BİO’nun açılış töreni, bilimin toplumsal sorunlarla nasıl buluşabileceğini gösteren bir içerikle taçlandı. MSKÜ BİO’nun ilk Bilim Kafe etkinliğinde, toplumda sıkça karşılaşılan ancak yeterince konuşulmayan bir konu ele alındı.

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Yasemin Özdem Yılmaz’ın üstlendiği "Yaşlılara Yönelik Ayrımcılığı Anlamak ve Önlemek: Bilimsel Bir Yaklaşım" başlıklı Bilim kafe etkinliğinde yaşlılık ve etik çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Müesser Özcan konuşmacı olarak yer aldı. Katılımcıların soruları ve katkılarıyla interaktif bir yapıda gerçekleşen etkinlikte, akademik bilgi ile toplumsal deneyim bir araya geldi

Bilim İletişimi Ofisi nedir?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi (MSKÜ BİO), bilimi herkesin anlayabileceği bir dille anlatmak ve toplumla bilim arasında samimi bir köprü kurmak amacıyla kuruldu. Üniversitede üretilen bilgiyi sadeleştirerek şehir hayatına taşımayı hedefleyen BİO; söyleşilerden atölyelere, dijital içeriklerden interaktif buluşmalara uzanan etkinliklerle bilimi yaşamın içine taşıyacak. Etkinlikler yalnızca kampüs içinde değil; Bilim ve Sanat Evi başta olmak üzere pazar yerlerinde, kafelerde, meydanlarda yani halkın yaşadığı her alanda düzenlenecek. MSKÜ BİO, hem vatandaşların talep ettiği konularda hem de MSKÜ’lü akademisyenlerin konuşmacı olarak katkı sunmak istedikleri başlıklarda Bilim Kafe etkinlikleri düzenleyerek, toplumla bilimi buluşturmayı sürdürecek.