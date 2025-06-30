Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi (İAYOSB) arasında önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, İAYOSB ve bünyesindeki katılımcı firmalar, BUÜ’nün sağlayacağı deprem tehlike ve risk analizi, güçlendirme tasarımı ve danışmanlık hizmetlerinden indirimli olarak faydalanabilecek.

Rektörlük B Salonunda gerçekleşen imza törenine; BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Doğangün, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Akpınar, İnşaat Fakültesi Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Şenkaya, İAYOSB Bölge Müdürü Ayla Dev ve ekibi katılım gösterdi.

"Deprem affetmiyor"

Protokolün hayırlara vesile olmasını dileyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, üniversite olarak dışa açılma ve bölge dışına çıkma hedeflerinin bulunduğunu vurguladı. Kırıştıoğlu, "Gerçekten çok güçlü bir mühendislik fakültemiz ve inşaat mühendisliği bölümümüz var. Akademik olarak İnşaat Mühendisliği bölümümüz üst düzeydedir. Bir deprem bölgesinde bulunduğumuz için bütün sanayi kuruluşlarının, binalarımızın veya zeminlerin etütlerinin yapılması, binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi önemli hedeflerden bir tanesi. Çünkü deprem affetmiyor. Sadece insan değil, ciddi ekonomik kayıp da oluyor. Sanayide de ciddi duraksamalara yol açıyor. İstanbul ve Bursa sanayisi gerçekten Türkiye adına önemli sanayiler. Dolayısıyla sizlerle iş birliği yapmaktan büyük onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Üniversitenin güvencesini katılımcılarımıza ulaştırıyoruz"

İAYOSB Bölge Müdürü Ayla Dev ise İAYOSB’nin 790 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulmuş, 160’a yakın işletmesi olan büyük bir kuruluş olduğunu belirtti. Ağırlıklı olarak talaşlı imalat yani metal sektöründe çalıştıklarını ve yaklaşık 10 bine yakın istihdam sağladıklarını dile getiren Dev, "Sanayicinin tüm ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Çalışma ruhsatları, yapı ruhsatları, iskanların düzenlemelerini, alt ve üst yapı bütün hizmetleri biz yürütüyoruz. Dolayısıyla bu protokol, hem bizim hem de katılımcılarımız adına büyük bir fırsat. Üniversitenin, akademinin gücünü ve güvencesini katılımcılarımıza ulaştırabiliyor olmak çok güzel. Bu iş birliğinin çok faydalı ve verimli olacağını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Sadece Bursa’ya değil, İstanbul’a da katkımız olacak"

İnşaat Fakültesi Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Şenkaya, İçişleri Bakanlığı’nın Türkiye’deki organize sanayi bölgelerinin tamamına deprem tehlike analizi yaptırması için yazı gönderdiğini ve bu doğrultuda OSB’lerin bir arayış içinde olduğunu kaydetti. Şenkaya, "Ayla Hanım ile daha önceden de bağlantımız olduğu için kendisiyle iletişime geçtim. Mevcut durumu nasıl yöneteceklerini öğrendim ve kendilerine destek olabileceğimizi belirttim. Biz bu protokolü imzaladıkları ikinci üniversite olacağız. Dolayısıyla hem bölgede tanınırlığımızın artacağını hem de sadece Bursa’ya değil, İstanbul’a da bir katkımız olacağını düşünüyoruz. İAYOSB, İstanbul’un en büyük OSB’lerinden bir tanesi. Sonuç olarak bu protokol bizler için oldukça önemli" dedi.