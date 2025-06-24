Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde yeni kurulan Orman Havacılık İşletme Müdürlüğü’ne Orman Mühendisi İlker Yaslan atandı. Yaslan, bugün yeni görevine resmen başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Bölge Müdür Yardımcıları Özgür Cılız ve Ersen Çetin, OYM Şube Müdürü Fedai Erdemli, Personel Şube Müdürü Vedat Dayan ve Muğla Orman İşletme Müdürü Türker Uğur, yeni görevine başlayan İlker Yaslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak başarı dileklerinde bulundu.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, orman yangınlarıyla mücadelede hava gücünün etkin kullanımına yönelik olarak kurulan bu yeni birimin bölge için büyük önem taşıdığını belirterek, İlker Yaslan’a görevinde başarılar diledi.