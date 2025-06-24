Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından verilen ilanla açık ihale usulü ile kaya tuzu veya göl tuzu alınacağı duyuruldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın verdiği ilanda, "Kaya tuzu veya göl tuzu alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

11 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak ihale, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2. kat 222 nolu odada yapılacak.