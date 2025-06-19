Muğla Büyükşehir Belediyesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın (GEKA) teknik destek programı kapsamında, tarım sektöründe dijitalleşme ve pazarlama becerilerinin artırılması amacıyla önemli bir eğitim programı düzenledi.MUĞLA (İGFA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, Muğla Tarım Güçbirliği ortakları, üreticiler ve Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli teknik personele yönelik uygulamalı e-ticaret eğitimi verildi.

Eğitim programında katılımcılara e-ticaretin temel kavramları, dijital pazarlamanın tarım sektöründeki yeri ve önemi, e-ticaretin tarihsel gelişimi, bilişim altyapıları, e-ticaret hukuku, çevrimiçi ödeme sistemleri, stok yönetimi ve dijital satış kanalları gibi konularda kapsamlı bilgi aktarıldı. Program, üreticilerin hem bireysel hem de kooperatif çatısı altında ürünlerini dijital ortama taşıyarak daha geniş pazarlara erişebilmesini amaçladı.

KATILIMCILAR DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE HAZIRLANIYOR

Muğla Tarım Güçbirliği çatısı altındaki üretici kooperatiflerinin üyeleri ile teknik personel, eğitim sayesinde ürünlerini online platformlarda pazarlama, satış süreçlerini dijitalleştirme ve verimli stok yönetimi gibi konularda yetkinlik kazandı. Eğitim ayrıca, e-ticaretin yasal altyapısı hakkında farkındalık yaratmayı ve üreticinin dijital güvenliğini sağlamayı da hedefledi.

BAŞKAN ARAS: “ÜRETİCİMİZİ DİJİTAL PAZARA HAZIRLIYORUZ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, tarımda dijitalleşmenin önemine vurgu yaparak şu değerlendirmede bulundu:“Üreticilerimizin emeğini değerinde satabilmesi, yerel kalkınmanın en güçlü adımıdır. Kooperatiflerimizle birlikte yerelde başlayan bu üretim zincirini dijital pazarlara açmak istiyoruz. Bugün verilen e-ticaret eğitimi, sadece bilgi kazandırmakla kalmadı, üreticimize bir vizyon sundu. Muğla’nın toprağında yetişen ürünleri, dünyanın dört bir yanındaki sofralara taşıyacak bir dijital dönüşümün ilk adımını attık.”