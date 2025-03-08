Muğla Büyükşehir Belediyesi, spora verdiği destekle sporcuların gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın seçim dönemi eksikliğini görerek kente kazandırılmasını istediği çim hokeyi sahası Yatağan ilçesi Bozüyük Mahallesi’ne yapılıyor. Muğla’yı başarıyla temsil eden okul öğrencilerinden oluşan çim hokeyi spor kulübünün gelişimini desteklemek amacıyla başlatılan çalışma 4 milyon 48 bin TL’ye mal olacak.

Çim hokeyi takımı Yatağan Bozüyük Mahallesi’nde 2011 yılında Aysel Kazım Eren Ortaokulu öğretmeni Mahmut İmren tarafından kuruldu. Okul sporları kapsamında turnuvalara katılarak başarılı sonuçlar elde eden çim hokeyi takımı 2024 yılında mezun öğrencileri ile MY Bozüyükspor Kulübü adıyla kulüpleşti. Kurulduğu günden beri başarılı sonuçlara imza atan Çim hokeyi takımı antrenmanlarını beton zeminde yapıyordu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras çim hokeyi takımının antrenman yapabilmesi için Yatağan Bozüyük’e çim hokeyi kazandırılmasını istedi ve çalışmalar başladı.

Muğla Büyükşehir spora yönelik yatırımlarını sürdürüyor

Toplamda bin 900 metrekare inşaat alanına sahip olacak çim hokeyi sahası, 40 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde olacak. Ocak ayında başlayan çalışmalar 90 gün içinde tamamlanması ve tesisin kullanıma açılması planlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, spora yönelik yatırımlarıyla bölgedeki spor altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Hüseyin Çakır: "Çim hokeyi antrenman sahası yapım çalışmaları devam ediyor"

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde görevli Makine Mühendisi Hüseyin Çakır, "Okul öğrencilerinden oluşan çim hokeyi spor kulübü, Yatağan ilçemizi başarıyla temsil etmesi nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın talimatıyla Bozüyük Mahallemize çim hokeyi yapılması kararı alınmıştır. Yatağan Bozüyük Mahallesi Çim Hokeyi Antrenman Sahası düzenlenmesi işinin sözleşmesi 09.01.2025 tarihinde 4 milyon 48 bin TL bedelle imzalanmış olup yapım çalışmaları devam etmektedir. Yapılacak olan sahanın uzunluğu 40 metre, genişliği 20 metre toplamda yaklaşık inşaat alanı ise bin 900 metrekaredir. İnşaat alanının yer teslimi 13.01.2025 tarihinde yapılmış olup işin toplam süresi 90 gündür ve inşaatın Nisan ayında tamamlanması planlanmaktadır" dedi.

Başkan Aras: "Spora ve geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yatırım yapmayı sürdürüyoruz"

Spora verdikleri desteklerle çocukların ve gençlerin geleceğini şekillendirmeye devam edeceklerini kaydeden Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Yatağan ilçemiz Bozüyük Mahallemizde çim hokeyi sporuyla ilgilenen öğrencilerimizin gösterdiği başarılar üzerine onların daha iyi şartlarda antrenman yapabilmesi, kendilerini geliştirebilmesi ve geleceğin şampiyonlarını yetiştirebilmemiz için Bozüyük Mahallemize çim hokeyi antrenman sahası kazandırıyoruz. Bu saha, sporcularımızın hem fiziksel hem de mental gelişimlerine katkı sağlayacak, aynı zamanda ilçemizde çim hokeyinin daha fazla yaygınlaşmasına öncülük edecektir. Yatağan’ımıza ve Muğla’mıza hayırlı olsun" dedi.