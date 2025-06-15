Muğla Büyükşehir Belediyesi, modern donanımlı Makine ve İkmal Tesisi’nde gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarıyla yaklaşık 68 milyon TL tasarruf ederken, hem kendi araçlarına hem de ilçe belediyelerine ekonomik destek sunuyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 21 dönüm üzerine kurulu Makine ve İkmal Tesisi ile hem bütçesine katkı sağlıyor hem de hizmet kalitesini yükseltiyor.

10 araç bakım atölyesi, 1 kaynak atölyesi, 1 akaryakıt dolum tesisi ve 74 personelle hizmet veren tesis, yılda yaklaşık 6 bin aracın bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.

YILLIK 6 BİN ARAÇ BAKIMI

Büyükşehir Belediyesi’ne ait 850 araç ve 105 iş makinasının bakım ve onarımları, tesiste dışa bağımlılık olmadan yapılıyor. Günlük 20-25 aracın periyodik bakımı tamamlanırken, ilçe belediyelerine ait 133 araç ve iş makinası da protokol kapsamında onarılıp teslim ediliyor. Ayrıca kaynak atölyesinde 3 bin 684 metrekarelik kapalı alan, köprü korkulukları ve çeşitli metal işleri üretiliyor.

68 MİLYON TL’LİK TASARRUF

Makine ve İkmal Şube Müdürü Onur Çayan, tesisin sağladığı ekonomik katkıyı vurgulayarak, “Atölyelerimizde gerçekleştirdiğimiz işlemlerle piyasa değerine göre yaklaşık 68 milyon TL tasarruf sağladık. Hem kendi araçlarımız hem de ilçe belediyelerimizin araçları için bakım ve onarım hizmetleri sunuyoruz” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, tesisin dışa bağımlılığı azalttığını ve önemli bir tasarruf sağladığını belirtti. Aras, “Modern donanımlarla kentimize ve ilçelerimize daha hızlı, etkin ve ekonomik hizmet sunuyoruz. Teknoloji ve yeniliklerden güç alarak, hizmetlerimizi daha ileriye taşıyacak projeler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.