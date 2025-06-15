Çanakkale’de bulunan Gelibolu Su Altı Parkı’nda 110 yıllık dolu şarap şişesi bulundu.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı himayesinde bulunan Gelibolu Su Altı Parkı’nda 110 yıllık dolu şarap şişesi bulundu. Şişe, 81 metre derinlikte Carthage batığının Alt 4. Ambarında bulundu. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şişenin bulunmasıyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında "Gelibolu Sualtı Parkı’nın ne kadar önemli kültürel miraslar barındığı bir kez daha ortaya çıktı. Tarihi Alan Başkanlığı olarak araştırmaya ve bulmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.