Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliğiyle, Prof. Dr. Türkan Saylan için adının verildiği Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde anma günü gerçekleştirildi.

Dünyaya ve Türkiye’ye çok değerli hizmetleri olan, tıp doktoru, akademisyen, yazar, eğitimci ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) kurucusu Türkan Saylan için 89. doğum gününde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliğiyle anma günü düzenlendi.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlenen anma gününe Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ev sahipliğinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkan Yardımcısı Lale Pilatin, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Muğla Şube Başkanı Leyla Ural ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkan Yardımcısı Lale Pilatin, “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a bizlere her zaman Muğla’nın kapılarını açtığı için teşekkür ederim. Bugün çok kıymetli bir gün. 36 sene önce Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne ilk adımımı attığımda çok sevgili Türkan Hocam ile karşılaştım ve sonra 22 sene bir arada çalıştık. Kendisinden çok kıymetli çok şey öğrendik. Çağdaşlaşmayı öğrendik. Çağdaş yaşamın ne demek olduğunu, karşılık beklemeden bir şeyler yapmayı, farkındalık oluşturmayı ondan öğrendik. O tıp dünyasında, kendi hayatında, meslek hayatında, sivil toplum hayatında bizlere hep anlattı, öğretti. İyi ki vardı ve hala var kalbimizde aklımızda onu çok özlüyoruz” dedi.

Türkan Saylan’ın ömrünü aydınlanmaya, Türk insanının demokrasi, eşitlik ile çocukların bilimle buluşmasına harcadığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla demokrasiye, aydınlanmaya, Atatürk’e gönül vermiş insanların yaşadığı bir kenttir. Bu yüzden Türkan Saylan’a bu şekilde sahip çıkılması Muğla’ya özgü bir konudur ve bununla da gurur duyuyoruz. Çünkü Türkan Saylan ömrünü aydınlanmaya, Türk insanının demokrasi ile eşitlik ile buluşmasına, çocukların bilimle buluşmasına harcamış ve bu konularda çok büyük katkıları olmuş bir aydındır” dedi.

Başkan Aras, “Bugün burada değerli hocamızı, Türk aydınını anmaktan dolayı bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Gençlerimiz ülkeden ümidini kesip yurt dışına gidiyorlar. Aslında Türkan Saylan’ın da yapmaya çalıştığı da kendi çocuklarımızın geleceğimizin iyi yetişmesi, ülkede kalması ve ülkeyi aydınlık yola sokmasıydı. Ama umudumuzu kaybetmeyeceğiniz gençliğimize geleceğimize sahip çıkacağız. Yerel yöneticiler olarak bizlerde konuya destek vermek zorundayız. Bize ulaşamayanlara ulaşmak zorundayız. Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda bazı adımlar atıyoruz. Özellikle şu anda Muğlamızda biraz daha dezavantajlı bölgelerde çalışmalarımız var. Yurtlar, kreşler, yaşam merkezleri ve kadın danışma merkezleri gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.