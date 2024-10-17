Vatandaşların modern ve güvenli yollarda seyahat etmesi için sorumluluk alanı yollarda çalışmalarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2024 yılında yapılması planlanan 184 bin metre yol programının yüzde 94’ünü tamamlayarak 174 bin metre yol çalışması gerçekleştirdi. 10 bin metre yolda çalışmalar devam ediyor. 2024 yılında yapılan 184 bin metre yol çalışmasının 166 bin metresi sathi kaplama, 18 bin metresi de sıcak asfalt çalışmalarından oluştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 13 ilçesi, 574 mahallesi olan Muğla’da sorumluluk alanında 2 bin 353 km yolu bulunuyor. Bu yollarda bugüne kadar sıcak asfalt, birinci ve ikinci kat sathi kaplama, parke çalışması olmak üzere 3 bin 404 km yol yaptıklarını söyleyen Yol Proje ve Yapım Şube Müdür vekili Ceyhun Gümüşsoy; “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçe 524 mahallemizde 2 bin 346 kilometre yol ağımızda hizmet sunuyoruz. Bu yol ağında bu zamana kadar 3 bin 404 kilometre sıcak asfalt, 1. Kat ve 2. Kat sati kaplama ile parke imalatlarımızı tamamladık. 2024 yılı programımızda ise 176 kilometre yol ağında çalışma tasarladık. Bu Menteşe ilçemizden Datça ile ilçemize kadar olan bir yol uzunluğudur. Bunun yüzde 94’ünü, yani 160 kilometresini tamamlamış bulunmaktayız. Ekiplerimiz Milas-Ören, Türkevleri, Çökertme hattında ve Marmaris Söğüt-Bayır hattında 10 kilometrelik çalışmaları ile bu seneki programımızı tamamlamış olacağız” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’dan Seydikemer’e geniş bir coğrafyaya sahip olan Muğla’da vatandaşların kıyıdan kırsala güvenli yollarda seyahat etmesi için yol çalışmalarına devam ettiklerini söyledi ve vatandaşları sevdiklerine modern ve konforlu yollarla ulaştırdıklarını belirtti.