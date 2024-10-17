Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ağaç budama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Hem ağaçların sağlıklı gelişimini desteklemek hem de vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar, son olarak Kocagür ve Mimar Sinan mahallelerinde gerçekleştirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri mevsimsel şartlara uygun olarak ağaçların budama işlemlerini yaparken, çevre düzenlemelerine de özen gösteriyor. Efeler Belediyesi’nden yapılan açıklamada; ağaç budama çalışmalarının sadece estetik bir katkı sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda vatandaşların güvenliği açısından hayati bir önem taşıdığı belirtildi.

İlçe genelinde hem yeşil alanların korunmasını hem de vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, çalışmaların tüm ilçe genelinde devam edeceğini belirtti.

Mahalle sakinleri, hem riskleri ortadan kaldıran hem de çevreyi güzelleştiren bu adımlar için belediye ekiplerine ve Başkan Yetişkin’e teşekkür etti.