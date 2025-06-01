Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Esençay mahallesinde şiddetli dolu ve sağanak yağış nedeniyle zeytin, asma ve ekili diğer ürünler hasar görmüştü. Hasar gören alanlarda Menteşe İlçe Tarım Müdürlüğü ve Menteşe Ziraat Odası yetkilileri incelemelerde bulundular.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eren Kaçmaz, yağışlardan dolayı zarar gören Esençay ve o bölgedeki mahallelerde incelemelerde bulunarak Mahalle muhtarı Edip Demirel ve ürünleri zarar gören çiftçiler ile görüştüler.

Bölgedeki dolu yağışı nedeniyle özellikle tütün, zeytin ve buğday başta olmak üzere birçok ürün büyük zarar görmüştü.