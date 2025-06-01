Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘Dünya Tütünsüz Günü’ ilan edilen 31 Mayıs’ta Menteşe Kaymakamı ve BMİKK üyesi kurum temsilcileri Menteşe’deki umuma açık işletmeleri ziyaret ettiler.

31 Mayıs, tütün ürünü kullanımının sağlık ve diğer zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak ve sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘Dünya Tütünsüz Günü’ olarak ilan edildi. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 31 Mayıs Günü ‘Dünya Tütünsüz Günü’ olarak amacına yönelik çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş başkanlığında BMİKK üyesi kurum müdürleri, tütün denetim ekipleri eşliğinde işletme ziyaretleri yapıldı. Ziyaret esnasında tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkında kanun ve sigaranın zararları hakkında bilgilendirme yapıldı ve broşürler dağıtıldı.