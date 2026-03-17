Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından kadınlara yönelik 'Neslin Teminatı, Toplumun Dayanağı Kadın ve Anne Olmak' konulu sohbetler gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi tarafından, Kadınlar Günü dolayısıyla Örnekevler, Hacı Mehmet Sayın, Kadınana, Gümüşkent, Takva, Şükrü Çelikalay, Osmangazi, İmam Azam Cami ve Kur'an kurslarında, Çobanlar Kadın Kültür Evi ve Karşıyaka Bilgi Evinde 'Bölge Cami Sohbetleri' düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programlar İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak ve il vaizlerinin 'Neslin Teminatı, Toplumun Dayanağı Kadın ve Anne Olmak' konulu sohbetlerinin ardından Kur'an kursu öğreticileri tarafından söylenen ilahi ve dualar ile sona erdi.