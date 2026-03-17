Trabzon'un Tonya ilçesi sınırlarında bulunan bin 850 rakımda kurulu Şarlı Obası Yaylası'ndaki evler kış uykusundan erken uyanan ayıların hedefi oldu. Bir yayla evine girişte camlardan ayağını kesen ayı bunun acısını evi savaş alanına çevirerek çıkarmış.

Yaz aylarında daha çok Beşikdüzü ilçesi Beşikdağ mahallesi sakinleri tarafından kullanılan Şarlı Obası Yaylası'na geçtiğimiz hafta sonu arkadaşları ile çıkan Semih Anıl Çetinkaya sonbaharda kapatıp çıktığı evinin görüntüsünü görünce büyük şok yaşadı. Kış yaklaşırken kapatarak çıktıkları evlerinin kapısının bölgede kış uykusundan erken uyanan ayı tarafından parçalandığını evinin içinin ise darmadağın edildiğini gören Çetinkaya, o anları cep telefonu ile kayda aldı.

Evin tüm dolaplarının, mutfak tezgahının, lavabonun eve giren ayı tarafından kırılıp parçalandığını gören Çetinkaya, eve üst kattaki camdan giren ayının patilerinin yaralanması ve kanaması nedeniyle yerde kan izlerini gördü. Semih Anıl Çetinkaya, ayının patilerinin yaralanması nedeniyle bunun acısını evi darmadağın ederek çıkardığını söyledi. Semih Anıl Çetinkaya, obadaki 30 civarındaki eve ayının zarar verdiklerini belirterek üzüntüsünü dile getirdi.